Пекин, , 13:17 — REGNUM В составе сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине выступят лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Об этом 12 февраля рассказал тренер российской национальной команды Юрий Бородавко.

Лыжная гонка Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«В эстафете побегут Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что мужская лыжная эстафета на Олимпийских играх состоится 13 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская женская сборная по лыжным гонкам стала победительницей в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в Пекине.