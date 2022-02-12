Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в Петербурге с 18:00 субботы, 12 февраля, до 14:00 воскресенья, 13 февраля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Причиной штормового предупреждения стал прогноз прихода в регион сильного ветра с порывами до 15 м/с и налипания мокрого снега.

«Желтый» — второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Водителей просят, по возможности, воздержаться от поездок, особую осторожность следует проявлять и пешеходам.

По данным петербургского гидрометцентра, 12 февраля ветер западный, юго-западный, днем 7−12 м/с, вечером в прибрежных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха к вечеру составит −1…+1 гр. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, в Петербурге небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем с дождем. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами в прибрежных районах порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью −1…+1 гр., днем +1…+3 гр. На дорогах ночью местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно меняться не будет, днем будет слабо понижаться.