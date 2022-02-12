Лондон, , 13:10 — REGNUM Британская газета Telegraph удалила со своего сайта статью, в которой было сказано, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс якобы «могла предоставить» России образцы своего ДНК, когда сдавала ПЦР-тест во время своего визита в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лиз Трасс Tom Witham

Ранее на сайте газеты была опубликована статья, в которой было сказано, что в ходе своего визита в Москву Лиз Трасс сдавала ПЦР-тест на коронавирус, чтобы вступить в переговоры с главой МИД РФ Лавровым. Издание писало, что якобы образцы ДНК главы британского МИД могли попасть в руки русских.

«Возникла обеспокоенность относительно возможности того, что Лиз Трасс «предоставила русским свою ДНК» с помощью теста на COVID во время своего недавнего визита в Москву», — было сказано в статье. которая появилась на сайте издания в конце дня 11 февраля.

Вскоре, однако, статья была удалена. Тем не менее, резервная копия веб-страницы хранится в кеше на серверахGoogle.

Примечательно, что Лавров охарактеризовал переговоры с Трасс, как разговор «немого с глухим».