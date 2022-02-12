Горно-Алтайск, 12 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В ковидные стационары Республики Алтай за минувшие сутки госпитализировано 56 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего зарегистрирован 221 новый случай заражения коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где выявлено 60 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Улаганского, Онгудайского, Чемальского, Шебалинского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 29 007.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 625, в том числе 577 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 43, за весь период — 24 503», — добавили в оперштабе.