Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM За последние сутки в стационары Петербурга, занимающиеся лечением COVID-19 и внебольничной пневмонии, поступило 742 пациента, это на 54 человека меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 12 февраля в региональном оперштабе.

Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM

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За истекшие сутки в Северной столице выявлено 21 689 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, это на 381 случай меньше, чем в предыдущий день. Тем не менее, Петербург остаётся на первой строчке среди регионов РФ по новым случая заражения. Также за сутки выписаны по выздоровлению 15 962 человека (-4397 к показателю предыдущих суток). Скончались от ковида 69 человек (+3).

По состоянию на 12 февраля, в стационарах Петербурга от COVID-19 и пневмонии лечатся 8516 пациентов (-130). За минувшие сутки выписаны из стационаров по выздоровлению 675 пациентов (-5). В реанимации находятся 617 пациентов (-8), к аппаратам ИВЛ подключены 311 человек (-3).

В Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 36,6%, относительно норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от ковида в Петербурге находятся 160 805 пациентов, за сутки их число увеличилось на 758 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился за сутки на 0,31 ед. и составляет сегодня 1,26 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Всего за время пандемии в Петербурге подтверждено 1 253 413 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 965 655, умер 30 651 человек.

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