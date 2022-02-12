Сан-Антонио, США, 12 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» уверенно обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась в пользу гостей со счетом 121:136.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сан-Антонио» Деджанте Мюррей, оформивший во встрече трипл-дабл с 32 очками, 10 подборами и 150 результативными передачами.

В составе «Атланты» наиболее результативным оказался сербский защитник Богдан Богданович, который набрал за игру 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 13 февраля на выезде сыграет с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Атланта» в этот же день дома встретится с командой «Бостон Селтикс».