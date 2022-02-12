Иркутск, , 12:54 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о проведении проверок на предмет нахождения иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейдовых мероприятий, проведенных на улице Трактовой и Олега Кошевого, из более 20 проверенных мигрантов четверо оказались иностранными граждами, пребывающими на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Все они являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Один из нарушителей, по решению суда будет выдворен за пределы страны, остальные — привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Калужская область заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии путём выхода из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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