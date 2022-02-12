Зеленогорск, Красноярский край, , 12:54 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения мягких игрушек из игрового автомата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, подозреваемый был задержан по горячим следам.

Украденные игрушки. Красноярский край ГУ МВД по Красноярскому краю

В полицию обратилась оператор компании, обслуживающей автоматы в Зеленогорске. По приезду на место происшествия правоохранители зафиксировали повреждения замка и корпуса. Похитителем оказался ранее привлекавшийся к уголовной горожанин 1989 года рождения.

«Мужчина рассказал, что после совершенных в магазине покупок он решил сыграть, однако, вложив 450 рублей в автомат и выиграв всего одну игрушку, он разозлился и решил пойти на преступление. Задержанный признался, что игрушки хотел выиграть для своих пятерых детей», — отметили в ведомстве.

Дома у подозреваемого были найдены и изъяты все 27 украденных игрушек на сумму 5 тыс. рублей. Мужчине теперь грозит до 2 лет лишения свободы.