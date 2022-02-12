Киев, 12 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Посольство РФ в Киеве (Украина) продолжает работать в обычном режиме, сообщили 12 февраля в дипведомстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Посольство в настоящее время оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме, отмечается в сообщении.

Ранее источник РИА Новости сообщил о возможном отъезде сотрудников диппредставительств РФ с Украины. По его словам, появилась также информация, что при записи на прием в консульства и посольство возникают сложности.

Ранее некоторые страны рекомендовали соотечественникам покинуть территорию Украины.