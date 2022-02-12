Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирске с 17:00 (время местное) сегодня, 12 февраля, до 10:00 (время местное) 13 февраля сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

По прогнозу, сегодня, 12 февраля, во второй половине дня в городе будет без осадков, ветер юго-восточный 3−8 м/с, температура — 12. — 14 °C, на дорогах гололедица.

В Новосибирской области области сегодня, 12 февраля, ожидается небольшая облачность, без осадков, местами изморозь, температура −12… −17 °С.