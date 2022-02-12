Чита, 12 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Забайкалье правоохранители обеспокоены участившимися случаями телефонных мошенничеств. Сегодня, 12 февраля, территориальное МВД РФ обнародовал данные о новых подобных инцидентах.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В первом случае 33-летний читинец после звонка якобы представителя банка взял два кредита и перевел на указанные неизвестными счета 1,2 миллиона рублей. Злоумышленники убедили пострадавшего, что это поможет уберечь денежные средства от мошенников, которые пытаются оформить кредит.

За истекшие сутки от мошенников так же так же пострадала жительница Краснокаменска, 1957 года рождения, у которой мошенники, под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные не качественные лекарственные товары. посредством перевода на банковские карты похитили 155 100 рублей.

По обоим фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники, представившиеся банкирами и сотрудниками правоохранительных органов, выманили у 62-летней пенсионерки из Читы крупную сумму денег.

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