Вашингтон, 12 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Исследование американской компании J.D. Power показало, что реже всего с поломками автомобилей в 2021 году сталкивались владельцы моделей южнокорейского производителя Kia. Об этом свидетельствует отчёт J.D. Power 2022 US Vehicle Dependability Study, опубликованный на сайте компании.

Tomash Эмблема KIA

J.D. Power публикует рейтинги самых надёжных автомобилей уже 33 года. Эксперты компании опрашивают автовладельцев в США, выявляя количество поломок и удовлетворённость состоянием авто после трёх лет использования. В отчёте отмечается, что в настоящее время чаще всего владельцы авто сталкиваются с поломками информационно-развлекательных систем.

Первое место в рейтинге надёжности автомобилей в 2022 году занял южнокорейский бренд Kia. На 100 автомобилей этой марки пришлось 145 поломок. В рейтинге предыдущего года Kia занимала третье место. Второе место досталось американской марке Buick (147 поломок), третье — южнокорейскому бренду Hyundai.

Замкнули пятёрку самых надёжных автопроизводителей бренды Genesis (155) и Toyota (158). В первую десятку также вошли марки Lexus (159), Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) и Chevrolet (171). Самой надёжной моделью признан спортивный автомобиль Porsche 911.