Саратов, , 12:39 — REGNUM Подозреваемая в покушении на жизнь 5-летнего сына в Энгельсе (Саратовская область) не смогла объяснить мотивы поступка, передает РЕН ТВ.

29-летняя женщина увидела в своем сыне «нечто паранормальное», набросилась на ребенка, нанеся ему около 20 ранений. Ребенок выжил, его госпитализировали, сейчас он — в реанимации.

Ребенок жил с матерью в общежитии на ул. Полтавской, семью считали неблагополучной.

Возбуждено уголовное дело.

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