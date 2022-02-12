Улан-Удэ, 12 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ огнеборцы спасли 15 жильцов четырёхэтажного дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание произошло днём 10 февраля.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

К моменту прибытия пожарных, из подъезда и окон квартиры на первом этаже шёл дым. Жильцы, как отмечается, просили помощи.

«Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасено 14 человек, из них 5 детей и 9 взрослых, с 4-го этажа личным составом ПСЧ-2 по автолестнице спасен 1 человек», — отметили в управлении.

В течение 20 минут пожар был ликвидирован. В квартире, где произошло возгорание, выгорели стена, пол и мебель на площади 12 кв. метров. По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость с огнём.

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