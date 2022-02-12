Барнаул, , 12:37 — REGNUM Правоохранители в Алтайском крае обеспокоены участившимися случаями мошенничество схеме «ваш родственник попал в беду». Как сообщает территориальное ГУ МВД РФ, за последнее время таким образом были обмануты семеро пожилых граждан, отдавшие от 15 000 до 150 000 рублей. В остальных пяти случаях пенсионеры были более бдительны и сумели дозвониться своим родным, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке.

Телефонный мошенник

Так, жертвой аферистов 9 февраля стала 81-летняя пенсионерка, отдавшая 925 000 рублей. Она рассказала, что на её телефон поступил звонок от незнакомки, которая представилась дочерью. Она сказала, что попала в ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимы денежные средства. Ввиду слабого здоровья, пожилая женщина плохо расслышала голос незнакомки и решила, что это действительно её дочь. За деньгами приехал неизвестный мужчина. Введенная в заблуждение потерпевшая отдала мошеннику 925 000 рублей.

По аналогичной схеме были обмануты семеро пожилых граждан, отдавшие от 15 000 до 150 000 рублей. В остальных пяти случаях пенсионеры были более бдительны и сумели дозвониться своим родным, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке.

«Злоумышленники звонят под видом родственника — сына, внука, дочери и так далее, либо сотрудника правоохранительных органов, и сообщают, что близкий человек стал виновником ДТП. Незнакомый голос мошенники объясняют плохой связью, полученной травмой, либо, чтобы отвести подозрения, прерывают разговор и передают трубку якобы сотруднику полиции.

Далее они просят передать им деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим либо на лечение пострадавшего родственника. Преступники также могут сообщить, что эта сумма необходима для того, чтобы уголовное дело не возбуждалось. Аферисты убеждают пожилых людей спрятать деньги в пакет и передать их курьеру», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, намереваясь заработать на инвестициях, жительница села Костин Лог (Алтайский край) потеряла почти миллион рублей.

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