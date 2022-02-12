Москва, , 12:36 — REGNUM Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет 15 февраля в Доме кино, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом ИА REGNUM сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Народная артистка РСФСР Кириенко ушла из жизни на 89 году жизни. Ранее она была госпитализирована с COVID-19.

Кириенко играла на сценах нескольких театров Москвы. Самыми известными работами в кино стали роли в фильмах «Тихий Дон», «Судьба человека». Всего снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

В 1977 г. удостоена звания народной артистки РСФСР.

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