Жительница Барнаула перевела «сотруднику банка» более полумиллиона рублей
Барнаул, 12 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Жительница Барнаула потеряла более 500 тысяч рублей, доверившись мнимому сотруднику банка. Подробности сегодня, 12 февраля, сообщает МВД РФ по Алтайскому краю.
В полиции потерпевшая 2000 года рождения рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее счетом совершаются противоправные действия: мошенники уже оформили на жительницу Барнаула кредиты и пытаются их обналичить.
Чтобы сохранить свои денежные накопления, предложил незнакомец, необходимо оформить кредиты и перечислить денежные средства на указанный им счет. Девушка, не задумываясь, оформила кредиты на 80, 90, 120 и 250 тысяч рублей.
Далее под диктовку незнакомца перевела озвученные суммы на продиктованный ей счет. В результате всех манипуляций жительница Барнаула лишилась не только личных сбережений в сумме 35 тысяч рублей, но и оформила кредиты. Только после снятия собственных накоплений со счета, девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Хотя, как сама пояснила сотрудникам полиции, о подобных историях не раз читала в средствах массовой информации.
Как сообщало ИА REGNUM, доверчивый житель села Старый Тогул 1974 года рождения лишился более одного миллиона рублей после звонка из «банка».
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