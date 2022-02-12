Чикаго, США, , 12:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 134:122.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Буллз» Демар Дерозан, набравший во встрече 35 очков.

В составе «Тимбервулвз» наиболее результативным оказался защитник Энтони Эдвардс, который набрал за игру 31 очко.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 13 февраля дома сыграет с клубом «Оклахома-Сити Тандер», а «Миннесота» в этот же день на выезде встретится с командой «Индиана Пэйсерс».