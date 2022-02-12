Москва, , 12:31 — REGNUM Александр Мельников — врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна — объяснил причины пробуждений по ночам, пише «Прайм».

Сон

Частые пробуждения могут провоцироваться болевыми ощущениями, считает он.

«Иногда одной из причин прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс, … а иногда — другие очевидные причины», — считает Мельников.

По его словам, важно разграничивать ситуации, когда человек периодически просыпается, а когда это свидетельствует о бессоннице.