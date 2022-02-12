Чита, 12 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Количество резидентов ТОР «Забайкалье» за 2021 год увеличилось в два раза. В развитие проектов инвестировано порядка 94 миллиардов рублей. Создано три тысячи рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья по итогам конференции, в которой приняли участие 40 инвесторов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Глава региона попросил рассказать, с какими трудностями сталкиваются резиденты ТОР при реализации проектов, и какая помощь нужна от органов региональной и федеральной власти.

«Мы соберем все вопросы, которые вы не можете преодолеть, и которые тормозят реализацию вашего проекта, и попросим помощи от полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева, коллег из Минвостокразвития РФ, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, чтобы решить их на федеральном уровне», — сказал Александр Осипов.

Также губернатор поставил задачу зампредам правительства края лично курировать реализацию проектов.

«Нужно поднять все обращения в подведомственные вам министерства от резидентов ТОР, чтобы на региональном уровне согласование и корректировка документов проходила оперативно, без затягивания сроков», — уточнил он.

В настоящее время на территории в рамках ТОР реализуется 42 проекта. В числе инвесторов, чьи проекты находятся в высокой степени готовности, стали: ООО «Удоканская медь», ООО «Разрезуголь», ООО «Тасеевское», ООО «Здравницы Забайкалья».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому будет увеличено федеральное финансирование ТОР «Забайкалье». Общий объем заявленных инвестиций превышает 200,9 миллиарда рублей, создается более 10,2 тысячи рабочих мест. Резиденты фактически вложили 79,8 миллиарда рублей и создали 2,3 тысячи рабочих мест, полностью реализовали семь проектов.

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