Кызыл, 12 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Туве местному жителю предъявлено обвинение в убийстве супруги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 31-летней женщины было найдено на территории левобережных дач Кызыла.

СУ СКР по Туве Обвиняемый в убийстве жены в Туве

По данным следствия, в тот день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил жену, после чего выгнал её из дома. После обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.

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