Кемерово, 12 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Кузбассовцы в 15-й раз присоединились к всероссийской массовой гонке «Лыжня России». На лыжи сегодня, 12 февраля, встали более 15 тысяч жителей региона — профессиональные спортсмены и любители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области «Лыжня России» в Кузбассе

По данным областного правительства, среди почётных гостей гонки были олимпийский чемпион по спортивной ходьбе в Сеуле 1988 года Вячеслав Иваненко и серебряный призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года по лыжным гонкам Александр Бессмертных.

Победителям и призерам вручили грамоты и шапочки с логотипом «Лыжня России-2022». Всех спортсменов и болельщиков накормили горячей гречневой кашей и напоили сладким чаем.