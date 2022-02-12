Москва, , 12:18 — REGNUM РФ и США примут участие в крупнейших военно-морских учениях Индии в конце февраля 2022 года, пишет Hindu.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Источники в минобороны сообщили, что и РФ, и США подтвердили свое участие в учениях «Милан 2022» (в переводе с хинди — «встреча»), которые пройдут с 26 февраля по 4 марта», — отмечается в материале.

Пока неясно, отправят ли США и РФ корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие.

«Милан» — проводимые раз в два года многосторонние военно-морские учения, проводимые ВМС Индии. Цель учений — отточить оперативные навыки, обеспечить изучение доктрин в морской области посредством профессионального взаимодействия между дружественными флотами, отмечает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 30 кораблей Черноморского флота — сторожевые корабли, десантные корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, корабли противоминной обороны — вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений в рамках масштабных маневров ВМФ РФ. Учения проводятся под руководством командующего ЧМ Игоря Осипова.

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