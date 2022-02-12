Иркутск, , 12:17 — REGNUM Власти Приангарья направили в Госдуму РФ ряд предложений по изменению законодательства об отлове безнадзорных животных. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Предложения касаются софинансирования из федерального бюджета затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на содержание животных без владельцев и строительство приютов; обязательного введения стерилизации и идентификации домашних животных; утверждения методик определения немотивированной агрессивности животных и проведения мониторинга численности животных без владельцев; установления административной ответственности для граждан, нарушающих требования законодательства в области обращения с животными» — пресс-служба правительства региона.

Численность бездомных животных в Приангарье в прошлом году сократилась на 14,2%, однако ситуация с бродячими собаками по-прежнему остается сложной. По данным Роспотребнадзора, в 2021 году было зарегистрировано 3 403 случая укусов людей собаками, в том числе пострадал 971 ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкалье семилетняя девочка пропала 22 января после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

По словам губернатора края Александра Осипова, изъяны в законе не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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