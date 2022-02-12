Москва, , 12:16 — REGNUM Российскую женскую национальную команду по хоккею нельзя осуждать за ее проигрыш в матче четвертьфинала сборной Швейцарии и вылет с Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Такое мнение 12 февраля высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Соперники были нам по зубам, но нашу команду можно понять: у нее на протяжении турнира 10 человек в лазарете сидело, полкоманды не тренировалось, игроки сидели по номерам. Девчонки проиграли, но осуждать их я не могу», — приводит его слова ТАСС.

Также президент ФХР рассказал, что звонил российским хоккеисткам после их проигрыша и отметил, что наряду с ошибками, у них было желание победить.

«Если бы наша команда не теряла игроков в пандемию, мы бы прошли этот этап», — заключил Третьяк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее женская сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в матче четвертьфинала на Олимпиаде в Пекине.