Москва, 12 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Представители России и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе сотрудничества по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М»

С российской стороны соответствующий документ подписал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана — министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.

«Данный документ позволит создать нормативно-правовую основу сотрудничества по обмену данными с российских и казахстанских спутников наблюдения Земли в мирных целях на паритетной основе», — отметили в Роскосмосе.

Российская группировка ДЗЗ состоит из аппаратов серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». Передаваемые с этих спутников данные используются для обеспечения безопасности, предупреждения о чрезвычайных ситуациях, при разведке и добычи природных ресурсов, в сельском хозяйстве и других сферах деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в вопросе взаимодополняемости аппаратов отечественной навигационной группировки ГЛОНАСС и китайской системы Beidou.