Кемерово, 12 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области текущий год объявлен Годом безопасного дорожного движения. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

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В течение года в регионе будут обустраивать пешеходные переходы и наружное освещение в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений.

По данным ГИБДД, в 2021 году в Кузбассе число смертельных ДТП по сравнению с предыдущим годом снизилось на 33%.