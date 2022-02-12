Красноярск, , 12:10 — REGNUM В Красноярском крае планируется установить до 2025 года 40 зарядных станций для электромобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам губернатора края Александра Усса, власти намерены стимулировать появление электромобилей, поскольку они оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Так, для владельцев таких автомобилей отменён транспортный налог.

«Также мы приветствуем намерение крупных компаний региона развивать сеть зарядных станций для частного электротранспорта. Надеемся, это будет способствовать появлению все большего количества электромобилей», — отметил он.

Установкой зарядных станций будет заниматься компания «Россети Сибирь». В настоящее время в Красноярске действует четыре зарядки, в том числе один быстрый. Ещё один пункт быстрой зарядки откроется в ближайшее время.