Глендейл, США, , 12:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

В составе победителей голами отличились Брейден Пойнт (4-я минута), Кори Перри (18-я) и оформивший в матче дубль Стивен Стэмкос (46-я и 53-я).

У «Койотс» шайбы забросили Алекс Гальченюк (20-я), Клейтон Келлер (50-я) и Ник Шмальц (59-я, при игре 6×5).

Российские форвард и защитник «Лайтинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, а также российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 16 февраля встретится на выезде с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Аризона» 20 февраля дома сыграет с командой «Лос-Анджелес Кингз».