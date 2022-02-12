Калуга, 12 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Миграционная проблема в последнее время в Калужской области обострилась, особенно в северных районах региона, где идёт бурное экономическое развитие. В связи с этим со стороны губернатора последовали управленческие решения, — заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM председатель калужского областного парламента Геннадий Новосельцев.

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«Губернатором, введён запрет на привлечение иностранных граждан к работе по патентам в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. Это строгое, но крайне взвешенное решение. В этих отраслях экономики не возникнет «кадрового голода» после введения запрета. Здесь могут работать и наши соотечественники. Отрасли же, где без мигрантов не обойтись, под запрет не попадают. Но и здесь нужно более жестко контролировать пребывание иностранцев на территории региона. Они должны знать русский язык, наши законы и приезжать к нам на работу в том количестве, которое необходимо для экономики региона», — отметил председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году по государственной программе Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в регион приехало более 80% граждан из Средней Азии, которые практически не знают русского языка, не знают историю и культуру России и не желают ассимилироваться. Власти региона приняли решение о приостановке действия программы.