Чита, 12 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Власти Читы 12 февраля известили, что тариф на проезд на четырех маршрутах общественного транспорта будет увеличен. По информации комитета городского хозяйства, речь идет о маршрутах № 1 (КСК — Зыково — ЧЗСК), № 25 Т (мкр. Силикатный — ул. Тобольская), № 35 (п. Ясный — м. Весна — п. Ясный) и № 121 (Вокзал — сан. Молоковка).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Так, с 14 февраля стоимость проезда на маршруте № 35 будет составлять 35 рублей. С этого же дня проезд на 121-м автобуса будет стоить 50 рублей. До такого же уровня с 17 февраля поднимется стоимость проезда на маршруте №1. С 21 февраля маршрут №25Т будет возить пассажиров по 33 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2021 года повысили цены на поездку в маршрутных такси Читы: тарифы изменил 61 коммерческий маршрут, там проезд обходится теперь не 25, а в 28 рублей.

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