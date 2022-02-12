Омск, , 11:50 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту происшествия на автомобильной парковке со стрельбой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл 2 февраля.

Травматический пистолет УМВД по Омской области

По данным ведомства, потерпевший в тот день приехал в магазин и припарковал свой автомобиль, перегородив выезда для другой машины. Владелец последней начал сигналить и требовать освободить проезд. Произошёл конфликт, во время которой 48-летний омич выстрелил в сторону оппонента, причинив ему раны кисти и предплечья.

«Полицейскими изъят зарегистрированный травматический пистолет Grand Power Т12-FM1 и направлен для проведения баллистического исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Омской области», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».