Вашингтон, 12 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Американская телекомпания NBC начала работу над новой версией научно-фантастического сериала начала 1990-х годов «Квантовый скачок». Об этом сообщает портал Deadline.

NBC Tower, главный вход

Исполнительным продюсером и режиссёром пилотного эпизода стала Хелен Шейвер. Она начала работу в кинематографе как актриса (фильмы «Уикенд Остермана», «Неприкаянные сердца», «Цвет денег»), после чего дебютировала как режиссёр и продюсер.

Шоураннерами нового проекта NBC стали Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт, работавшие вместе над сериалом «Готэм». Создатель оригинального сериала Дональд Пол Беллисарио также будет работать над проектом в качестве исполнительного продюсера.

Сериал «Квантовый скачок» выходил с 1989 по 1993 год. Научно-фантастический сериал рассказывал о приключениях физика Сэма Беккета, разработавшего технологию путешествий во времени.