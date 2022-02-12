Бостон, США, 12 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

All-Pro Reels Никола Йокич

Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 108:103.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший во встрече 24 очка.

В составе «Наггетс» наиболее результативным оказался сербский центровой Никола Йокич, который оформил в игре трипл-дабл с 23 очками, 16 подборами и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 13 февраля дома сыграет с клубом «Атланта Хоукс», а «Денвер» в этот же день на выезде встретится с командой «Торонто Рэпторс».