Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассчитывает сегодня, 12 февраля, провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Блинкен заявил сегодня, 12 февраля, по итогам онлайн-конференции с участием госсекретаря и лидеров тихоокеанских островных государств.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам Блинкена, он намерен переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым и «подчеркнуть единство и решение союзников».

Напомним, что Блинкен и Лавров проводили телефонный разговор 1 февраля. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине. Блинкен назвал тот разговор «профессиональным и достаточно откровенным». Лавров же призвал США заставить Киев выполнять Минские соглашения вместо того, чтобы нагнетать агрессивную риторику и накачивать Украину оружием.

Тем не менее Запад продолжает нагнетать истерию, утверждая, что Россия якобы готовится напасть на Украину. Сегодня также запланированы телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.