Абакан, , 11:41 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 1030 пациентов. Выявлено 1008 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«17 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 60 — при самостоятельном обследовании, 4 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 17 114. Коэффициент распространения инфекции за последние семь дней составил 1,3.