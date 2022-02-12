Саратов, , 11:39 — REGNUM Жительница Энгельса (Саратовская область), задержанная по подозрению в покушении на убийство 5-летнего сына, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 12 февраля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Случай в Энгельсе — беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали, и здравого смысла. Бить своего ребенка, колоть — так даже звери не поступают… Алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра», — написал он в Instagram.

«Ребенка переводим в профильную больницу, будем лечить дальше. Надеюсь на лучшее…», — добавил он.

По предварительной информации, перед преступлением женщина употребляла алкоголь.

В ночь на 12 февраля из квартиры дома по ул. Полтавская в больницу был доставлен 5-летний мальчик со множественными ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержана его 29-летняя мать.