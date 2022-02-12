Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В отношении двух новосибирцев возбуждено уголовное дело, совершивших преступление в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Нападение

В ведомстве рассказали, что ночью 9 февраля в Татарске полицейские прибыли на вызов — женщина сообщила, что её 25 — летний сожитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору совместно со своим 45 — летним родственником. На встручу сотрудникам полиции из квартиры вышли двое мужчин и начали их избивать кулаками и твёрдым тупым предметом. Одним из мужчин отдал команду к нападению собаке бойцовской породы и та её выполнила.

«Сотрудникам полиции была оказана своевременная медицинская помощь, в настоящее время они находятся на амбулаторном лечении», — уточнили в СКР.

Фигурантам по делу предъявлено обвинение. Они взяты под стражу. Один из них признал вину. Расследование продолжается.