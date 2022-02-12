Москва, 12 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Михаил Мишустин — председатель правительства РФ — подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 12 февраля передает пресс-служба правительства РФ.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Средства будут выделены из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора и пойдут на закупку оборудования, ферментов для проведения качественного определения цепочек РНК геноварианта «Омикрон».

Благодаря финансированию будут исследованы не менее 57,2 тыс. проб.

Ранее Мишустин подчеркнул, что необходимо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов.