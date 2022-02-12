Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM Правительство Индии запретило импорт беспилотных летательных аппаратов для поддержки местного производства. Об этом сообщает портал The Register со ссылкой на решение министерства торговли и промышленности Индии.

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Обновлённый перечень товаров, запрещённых к ввозу в Индию, включает полностью собранные дроны, а также комплекты для сборки летательных аппаратов. Запрет не распространяется на компоненты, поставляемые для ремонта уже использующихся беспилотников.

Также исключение может быть сделано для дронов, используемых для научных целей или в сфере обороны и безопасности. В этом случае поставщик должен будет получить соответствующее разрешение от правительства Индии.

Это решение направлено на поддержку местного производства малых беспилотников. В правительстве Индии рассчитывают, что к 2030 году страна стане одним из глобальных центров по производству дронов.

Индийские производители дронов разрабатывают не только лёгкие беспилотники, но и тяжёлые аппараты, которые смогут перевозить до 150 кг полезной нагрузки. Планируется, что такие беспилотники будут востребованные в сельском хозяйстве и сфере доставки.

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