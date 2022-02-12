Симферополь, 12 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Более 30 кораблей Черноморского флота — сторожевые корабли, десантные корабли, фрегаты, малые ракетные корабли, ракетные катера, корабли противоминной обороны — вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений в рамках масштабных маневров ВМФ РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота. Учения проводятся под руководством командующего ЧМ Игоря Осипова.

Mil.ru Матросы Черноморского флота

Также в учениях задействованы авиация флота и подразделения береговых войск. Им предстоит выполнить комплекс артиллерийских, нанесение ракетных ударов по морским, воздушным, береговым целям.

Цель маневров — отработка обороны пунктов базирования сил ЧФ, морского побережья Крыма, объектов экономического сектора, районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.