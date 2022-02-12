Пекин, , 11:22 — REGNUM Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала в эфире Первого канала ситуацию с подозрением ее подопечной в употреблении допинга.

Этери Тутберидзе [kremlin

«Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать», — отметила она.

Также тренер добавила: существует необходимый протокол действий, и сборная не бросила спортсменку в этой ситуации, т.к. она со своими членами до конца — и в беде, и в радости.

«Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. … Надеемся, что справедливость восторжествует», — заключила она.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что в МОК хотят, чтобы ситуация с Валиевой была разрешена максимально возможно быстро.