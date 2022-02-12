Октябрьский район, Челябинская область, , 11:20 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области выясняются причины гибели десятимесячной девочки. Об этом сообщает региональное минсоцотношений.

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По данным ведомства, семья не состояла на профилактических учётах и не считалась неблагополучной. Уполномоченные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Сейчас дети находятся со своей бабушкой. Представители органов соцзащиты на месте определят комплекс мер по защите их прав детей и по поддержке семьи в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшая девочка была из многодетной семьи. Она умерла от ожогов.

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