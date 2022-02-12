Пекин, , 11:15 — REGNUM Российская женская сборная по хоккею уступила команде Швейцарии в матче четвертьфинала на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей (сс) Clker-Free-Vector-Images

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Хоккеистки из России проиграли швейцаркам со счетом 2:4.

В составе победительниц голами отличились Фоби Штенц (35-я минута), Доминик Рюэгг (48-я) и оформившая в матче дубль Алина Мюллер (58-я и 60-я, в пустые ворота).

У российской команды шайбы на счету Анны Савониной (38-я) и Полины Лучниковой (57-я).

Отметим, в полуфинале женская сборная Швейцарии сыграет с командой Канады. Российская женская национальная команда по хоккею закончила свои выступления на Олимпиаде.