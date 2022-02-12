Горно-Алтайск, , 11:10 — REGNUM В Республике Алтай провели проверку по факту ДТП с участием патрульного автомобиля полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла утром 10 февраля в Горно-Алтайске.

ДТП в Горно-Алтайске МВД по Республике Алтай

По предварительным данным, 36-летний водитель за рулём автомобиля Honda Fit при повороте налево не уступил дорогу обгонявшей его машине. В результате он столкнулся с УАЗ Патриот под управлением 25-летнего сотрудника Отделения МВД России по Майминскому району. В результате происшествия никто не пострадал.

«Причиной ДТП послужило не включение сигнала поворота водителем иномарки, перед выполнением маневра. Мужчина совершил столкновение с поравнявшимся на дороге внедорожником», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, у виновника аварии не было водительских прав, за что в отношении мужчины составлен протокол.