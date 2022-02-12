Филадельфия, США, 12 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 100:87.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, оформивший во встрече дабл-дабл с 25 очками и 19 подборами.

У «Оклахомы» наиболее результативным центровой Деррик Фэйворс, который остановился в шаге от дабл-дабла с 16 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 13 февраля дома сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс», а «Оклахома» в этот же день на выезде встретится с командой «Чикаго Буллз».