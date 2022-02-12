Саратов, , 11:00 — REGNUM Жительница Энгельса (Саратовская область) задержана по подозрению в покушении на 5-летнего сына, передает СК РФ по региону.

Мальчик госпитализирован с множественными ранениями на теле, в т.ч. в области живота, шеи, груди.

В следственный отдел доставлена 29-летняя мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Читайте ранее в этом сюжете: В Энгельсе 5-летний мальчик попал в больницу с ранениями