Красноярск, , 10:59 — REGNUM На дорогах Красноярского края сохраняется гололедица, в связи с чем водителям рекомендовано быть предельно осторожными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Гололедица ГУ МЧС по Красноярскому краю

При выезде за город гражданам рекомендовано взять с собой тёплые вещи, мобильный телефон, термос с горячим неалкогольным напитком и еду. Всё это потребуется на случай аварии или поломки автомобиля.

«Из-за значительного понижения температур дорожная обстановка там может ухудшиться. В зимний период особенно опасно ездить на повышенных скоростях, так как на дорожном полотне местами возможен гололёд», — отметили в управлении.

Всего на территории края оборудовано 90 стационарных пунктов обогрева в кафе, магазинах и мотелях.