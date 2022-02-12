Октябрьский район, Челябинская область, 12 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Челябинской области погибла девочка, которой было десять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ИА REGNUM Батарея

Трагедия произошла в посёлке Нововарламово. Тело с ожогами обнаружили в частном доме.

Погибшая воспитывалась в многодетной семье. Ожоги она могла получить от обогреательного прибора. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.