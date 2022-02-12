Москва, 12 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Подержанные авто в России в январе 2022 года приобретались по средней цене в 639,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования экспертов «Авито Авто».

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В сравнении с предыдущим месяцем средняя цена на авто с пробегом в России выросла на 6,6%. В годовом исчислении — в сравнении с январём 2021 года — средняя цена авто на вторичном рынке выросла на 60%.

Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков объяснил рост цен на вторичном рынке аналогичной динамикой на рынке новых авто. Из-за дефицита электронных компонентов многие автопроизводители повысили цены на новые модели, что привело к росту спроса на вторичном рынке и соответствующему росту цен.

«Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом цена-качество», — порекомендовал Вотяков.

Эксперты отметили, что в январе 2022 года спрос на подержанные автомобили остался на уровне предыдущего. Предложение в первый месяц года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросло на 4,5%.